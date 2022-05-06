***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 04:24
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.330.213
Net Dönem Karı (Zararı)
5.420.562
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.617.869
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.617.869
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.132.906
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
49.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.182.662
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.330.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.381.054
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 39.618.100
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -23.237.046
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 50.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 50.841
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 21.800.531
TOPLAM VARLIKLAR
21.851.372 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 49.756
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.756 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.801.616 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.420.562
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 39.618.100
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -23.237.046
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.801.616
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -642.747
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.617.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 -196.985
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.778.137
Yönetim Ücretleri
8 -210.656
Saklama Ücretleri
8 -31.132
Denetim Ücretleri
8 -7.081
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -90.217
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-357.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.420.562
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.420.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.420.562
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027042
BIST