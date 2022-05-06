***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.330.213Net Dönem Karı (Zararı)5.420.562NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.617.869Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.617.869İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.132.906Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler49.756İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.182.662FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.330.213FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.381.054Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 39.618.100Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -23.237.046YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.841NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 50.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 50.841Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri19 21.800.531TOPLAM VARLIKLAR21.851.372 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 49.756TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)49.756 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)21.801.616 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.420.562Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 39.618.100Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -23.237.046TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)21.801.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -642.747Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.617.869Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 -196.985ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.778.137Yönetim Ücretleri8 -210.656Saklama Ücretleri8 -31.132Denetim Ücretleri8 -7.081Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.489Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -90.217ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-357.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.420.562NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.420.562DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.420.562http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027042BIST