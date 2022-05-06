***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-154.695.384Net Dönem Karı (Zararı)149.120.080NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-152.749.712Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -148.534.778Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -4.214.934İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-155.280.686Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler303.771İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-155.584.457FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-158.910.318Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.214.934FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI154.790.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 154.790.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.616NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.616DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 94.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 94.616Finansal Varlıklar19 4.496.835Diğer Varlıklar9 299.622.400TOPLAM VARLIKLAR304.213.851YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 303.771TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)303.771TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)303.910.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 149.120.080Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 154.790.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)303.910.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.214.934Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 674.160Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 148.534.778ESAS FAALİYET GELİRLERİ153.423.872Yönetim Ücretleri8 -710.073Saklama Ücretleri8 -60.087Denetim Ücretleri8 -7.081Kurul Ücretleri8 -50.353Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -408Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -3.475.790ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.303.792ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)149.120.080NET DÖNEM KARI (ZARARI)149.120.080DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)149.120.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027043BIST