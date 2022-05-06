***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 04:52
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-154.695.384
Net Dönem Karı (Zararı)
149.120.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-152.749.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -148.534.778
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -4.214.934
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-155.280.686
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
303.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-155.584.457
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-158.910.318
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.214.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.790.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 154.790.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 94.616
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 94.616
Finansal Varlıklar
19 4.496.835
Diğer Varlıklar
9 299.622.400
TOPLAM VARLIKLAR
304.213.851
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 303.771
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
303.771
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
303.910.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 149.120.080
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 154.790.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
303.910.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.214.934
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 674.160
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 148.534.778
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
153.423.872
Yönetim Ücretleri
8 -710.073
Saklama Ücretleri
8 -60.087
Denetim Ücretleri
8 -7.081
Kurul Ücretleri
8 -50.353
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.475.790
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.303.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
149.120.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
149.120.080
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
149.120.080
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027043
BIST