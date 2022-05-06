***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-161.658.831Net Dönem Karı (Zararı)68.927.141NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-118.820.109Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -118.820.109İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-111.765.863Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler140.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-111.906.745FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-161.658.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI161.668.532Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 274.875.505Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -113.206.973YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.701NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.701DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 9.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 9.701Finansal Varlıklar19 230.726.854TOPLAM VARLIKLAR230.736.555YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 140.882TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)140.882TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)230.595.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 68.927.141Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 274.875.505Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -113.206.973TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)230.595.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -49.537.610Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar