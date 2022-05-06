***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 05:02
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.658.831
Net Dönem Karı (Zararı)
68.927.141
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-118.820.109
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -118.820.109
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-111.765.863
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
140.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-111.906.745
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-161.658.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.668.532
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 274.875.505
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -113.206.973
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.701
Finansal Varlıklar
19 230.726.854
TOPLAM VARLIKLAR
230.736.555
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 140.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
140.882
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
230.595.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 68.927.141
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 274.875.505
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -113.206.973
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
230.595.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -49.537.610
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar