***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 05:22
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-519.327 -1.883.523
Net Dönem Karı (Zararı)
18.110.357 11.080.411
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.927.023 -9.716.845
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.410.883 -8.378.316
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-512.332 -1.346.255
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.808 7.726
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.113.544 -11.625.405
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.968 47.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.124.512 -11.673.079
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.930.210 -10.261.839
Alınan Temettü
3.410.883 8.378.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.613.638 3.340.165
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
314.469.917 696.444.185
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-328.083.555 -693.104.020
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.132.965 1.456.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.132.965 1.456.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 18.004.598 16.547.956
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.871.633 18.004.598
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.050.263 18.179.420
Finansal Varlıklar
19 107.456.958 88.820.114
TOPLAM VARLIKLAR
111.507.221 106.999.534
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 146.497 135.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
146.497 135.529
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
111.360.724 106.864.005
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
106.864.005 92.443.429
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 18.110.357 11.080.411
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 314.469.917 696.444.185
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -328.083.555 -693.104.020
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
111.360.724 106.864.005
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 3.410.883 8.378.316
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.093.113 2.803.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 512.332 1.346.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12.384.840
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.401.168 12.528.307
Yönetim Ücretleri
8 -1.198.297 -1.357.677
Saklama Ücretleri
8 -42.727 -44.677
Denetim Ücretleri
8 -6.980 -5.463
Kurul Ücretleri
8 0 -23.937
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -42.807 -14.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 0 -1.170
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.290.811 -1.447.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.110.357 11.080.411
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.110.357 11.080.411
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.110.357 11.080.411
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027045
BIST