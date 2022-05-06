***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-519.327 -1.883.523Net Dönem Karı (Zararı)18.110.357 11.080.411NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.927.023 -9.716.845Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.410.883 -8.378.316Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-512.332 -1.346.255Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.808 7.726İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.113.544 -11.625.405Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.968 47.674İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.124.512 -11.673.079FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.930.210 -10.261.839Alınan Temettü3.410.883 8.378.316FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.613.638 3.340.165Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit314.469.917 696.444.185Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-328.083.555 -693.104.020YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.132.965 1.456.642NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.132.965 1.456.642DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 18.004.598 16.547.956DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.871.633 18.004.598Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.050.263 18.179.420Finansal Varlıklar19 107.456.958 88.820.114TOPLAM VARLIKLAR111.507.221 106.999.534YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 146.497 135.529TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)146.497 135.529TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)111.360.724 106.864.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)106.864.005 92.443.429Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 18.110.357 11.080.411Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 314.469.917 696.444.185Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -328.083.555 -693.104.020TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)111.360.724 106.864.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 3.410.883 8.378.316Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.093.113 2.803.736Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 512.332 1.346.255Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 12.384.840ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.401.168 12.528.307Yönetim Ücretleri8 -1.198.297 -1.357.677Saklama Ücretleri8 -42.727 -44.677Denetim Ücretleri8 -6.980 -5.463Kurul Ücretleri8 0 -23.937Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -42.807 -14.972Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 0 -1.170ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.290.811 -1.447.896ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.110.357 11.080.411NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.110.357 11.080.411DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.110.357 11.080.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027045BIST