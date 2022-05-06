***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-134.002.015Net Dönem Karı (Zararı)60.142.028NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.178.604Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler12 -14.178.604İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-179.965.439Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-289.287Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.879.896İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-183.556.048FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-134.002.015FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI137.579.707Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 351.468.483Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-213.888.776YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.577.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.577.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.577.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.577.692Diğer Alacaklar5 289.287Finansal Varlıklar19 197.734.652TOPLAM VARLIKLAR201.601.631YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.879.896TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.879.896TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)197.721.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 60.142.028Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 351.468.483Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -213.888.776TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)197.721.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 14.178.604Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 29.880.925Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 17.919.573ESAS FAALİYET GELİRLERİ61.979.102 0Yönetim Ücretleri8 -707.469Saklama Ücretleri8 -34.477Kurul Ücretleri8 -8.694Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -639.369Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -447.065ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.837.074 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.142.028 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)60.142.028 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)60.142.028 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027170BIST