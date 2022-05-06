***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 13:46
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.002.015
Net Dönem Karı (Zararı)
60.142.028
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.178.604
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
12 -14.178.604
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-179.965.439
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-289.287
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.879.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-183.556.048
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-134.002.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.579.707
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 351.468.483
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-213.888.776
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.577.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.577.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.577.692
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.577.692
Diğer Alacaklar
5 289.287
Finansal Varlıklar
19 197.734.652
TOPLAM VARLIKLAR
201.601.631
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.879.896
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.879.896
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
197.721.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 60.142.028
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 351.468.483
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -213.888.776
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
197.721.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 14.178.604
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 29.880.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 17.919.573
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.979.102 0
Yönetim Ücretleri
8 -707.469
Saklama Ücretleri
8 -34.477
Kurul Ücretleri
8 -8.694
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -639.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -447.065
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.837.074 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.142.028 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.142.028 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.142.028 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027170
BIST