***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 14:14
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.920.290
Net Dönem Karı (Zararı)
1.477.185
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.551.873
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.551.873
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.845.602
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.081.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.926.742
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.920.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.079.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.079.710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.079.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.079.710
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 6.478.615
TOPLAM VARLIKLAR
7.558.325 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
20 1.081.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.081.140 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.477.185 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.477.185
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.477.185 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.167
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.551.873
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.581.040
Yönetim Ücretleri
8 -31.666
Saklama Ücretleri
8 -413
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.071.660
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.103.855
ESAS FAALİYET KOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.477.185
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027177
BIST