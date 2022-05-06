***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.920.290Net Dönem Karı (Zararı)1.477.185NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.551.873Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.551.873İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.845.602Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.081.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.926.742FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.920.290FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 5.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.079.710NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.079.710DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.079.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.079.710Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri19 6.478.615TOPLAM VARLIKLAR7.558.325 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar20 1.081.140TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.081.140 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)6.477.185 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.477.185Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 5.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)6.477.185 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 29.167Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.551.873ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.581.040Yönetim Ücretleri8 -31.666Saklama Ücretleri8 -413Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -116Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.071.660ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.103.855ESAS FAALİYET KOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.477.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027177BIST