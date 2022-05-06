***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.811.312 12.462.725Net Dönem Karı (Zararı)4.814.647 2.910.647NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.381.884 -1.903.147Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.508.637 -1.874.312Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -873.247 -28.835İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.764.444 9.410.740Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.548 -9.543İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12 -11.778.992 9.420.283FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.331.681 10.418.240Alınan Faiz12 3.520.369 2.044.485FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.865.378 -14.794.160Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 77.649.129 124.047.312Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -66.783.751 -138.841.472YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.054.066 -2.331.435NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.054.066 -2.331.435DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.000.153 4.331.588DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.054.219 2.000.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.054.219 2.011.885Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri19 34.528.048 21.875.809TOPLAM VARLIKLAR39.582.267 23.887.694YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 62.703 48.155TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)62.703 48.155TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.519.564 23.839.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.839.539 35.723.052Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.814.647 2.910.647Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 77.649.129 124.047.312Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -66.783.751 -138.841.472TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)39.519.564 23.839.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.520.369 2.041.115Temettü Gelirleri12 0 3.370Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 879.526 1.316.314Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 873.247 25.465ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.273.142 3.386.264Yönetim Ücretleri8 -421.997 -443.219Saklama Ücretleri8 -7.806 -9.578Denetim Ücretleri8 -7.083 -7.130Kurul Ücretleri8 -2.301 -4.821Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.319 -9.820Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -13.989 -1.049ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-458.495 -475.617ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.814.647 2.910.647NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.814.647 2.910.647DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.814.647 2.910.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027295BIST