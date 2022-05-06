***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 16:54
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.811.312 12.462.725
Net Dönem Karı (Zararı)
4.814.647 2.910.647
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.381.884 -1.903.147
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.508.637 -1.874.312
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -873.247 -28.835
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.764.444 9.410.740
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.548 -9.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 -11.778.992 9.420.283
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.331.681 10.418.240
Alınan Faiz
12 3.520.369 2.044.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.865.378 -14.794.160
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 77.649.129 124.047.312
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -66.783.751 -138.841.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.054.066 -2.331.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.054.066 -2.331.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.000.153 4.331.588
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.054.219 2.000.153
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.054.219 2.011.885
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 34.528.048 21.875.809
TOPLAM VARLIKLAR
39.582.267 23.887.694
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 62.703 48.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
62.703 48.155
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.519.564 23.839.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.839.539 35.723.052
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.814.647 2.910.647
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 77.649.129 124.047.312
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -66.783.751 -138.841.472
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.519.564 23.839.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.520.369 2.041.115
Temettü Gelirleri
12 0 3.370
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 879.526 1.316.314
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 873.247 25.465
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.273.142 3.386.264
Yönetim Ücretleri
8 -421.997 -443.219
Saklama Ücretleri
8 -7.806 -9.578
Denetim Ücretleri
8 -7.083 -7.130
Kurul Ücretleri
8 -2.301 -4.821
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.319 -9.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.989 -1.049
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-458.495 -475.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.814.647 2.910.647
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.814.647 2.910.647
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.814.647 2.910.647
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027295
BIST