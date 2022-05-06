***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.055 -59.997.684Net Dönem Karı (Zararı)196.228.586 7.016.798NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-145.226.560 -6.749.365Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 493.074Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -20.933.580 -5.063.060Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -124.292.980 -2.179.379İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-71.938.661 -65.328.177Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.185.169 109.203Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.101.125 50.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-74.224.955 -65.487.997FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.936.635 -65.060.744Alınan Temettü12 20.933.580 5.063.060FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.055 -59.997.684NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.055 -59.997.684DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.768 60.001.452DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 713 3.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 713 3.768Finansal Varlıklar19 243.602.870 96.378.727Diğer Varlıklar20,9 320.012.426 269.903.803TOPLAM VARLIKLAR563.616.009 366.286.298YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.351.044 249.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.351.044 249.919TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)562.264.965 366.036.379Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)366.036.379 359.019.581Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 196.228.586 7.016.798TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)562.264.965 366.036.379Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 20.933.580 5.063.060Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 65.169.838 3.799.499Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 124.292.980 2.179.379Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 149.672ESAS FAALİYET GELİRLERİ210.546.070 11.041.938Yönetim Ücretleri8 -1.955.057 -1.828.457Saklama Ücretleri8 -141.901 -120.322Denetim Ücretleri8 -7.083 -18.194Kurul Ücretleri8 -85.735 -72.510Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.602 -113.933Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -12.123.106 -1.871.724ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.317.484 -4.025.140ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)196.228.586 7.016.798NET DÖNEM KARI (ZARARI)196.228.586 7.016.798DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)196.228.586 7.016.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027333BIST