***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 18:12
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.055 -59.997.684
Net Dönem Karı (Zararı)
196.228.586 7.016.798
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-145.226.560 -6.749.365
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 493.074
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -20.933.580 -5.063.060
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -124.292.980 -2.179.379
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.938.661 -65.328.177
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.185.169 109.203
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.101.125 50.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-74.224.955 -65.487.997
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.936.635 -65.060.744
Alınan Temettü
12 20.933.580 5.063.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.055 -59.997.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.055 -59.997.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.768 60.001.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 713 3.768
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 713 3.768
Finansal Varlıklar
19 243.602.870 96.378.727
Diğer Varlıklar
20,9 320.012.426 269.903.803
TOPLAM VARLIKLAR
563.616.009 366.286.298
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.351.044 249.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.351.044 249.919
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
562.264.965 366.036.379
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
366.036.379 359.019.581
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 196.228.586 7.016.798
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
562.264.965 366.036.379
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 20.933.580 5.063.060
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 65.169.838 3.799.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 124.292.980 2.179.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 149.672
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
210.546.070 11.041.938
Yönetim Ücretleri
8 -1.955.057 -1.828.457
Saklama Ücretleri
8 -141.901 -120.322
Denetim Ücretleri
8 -7.083 -18.194
Kurul Ücretleri
8 -85.735 -72.510
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.602 -113.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -12.123.106 -1.871.724
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.317.484 -4.025.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
196.228.586 7.016.798
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
196.228.586 7.016.798
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
196.228.586 7.016.798
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027333
BIST