***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:35
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.130.026.188 46.006
Net Dönem Karı (Zararı)
64.762.535 9.405.384
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.021.320 -8.126.769
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.560.003 -8.530.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -34.461.317 403.607
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.160.327.406 -9.762.985
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-199.108 98.123
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-573.440 1.412.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.159.554.858 -11.273.964
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.138.586.191 -8.484.370
Alınan Faiz
8.560.003 8.530.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.130.323.200 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.130.323.200 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.012 46.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.012 46.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 713 3.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 297.725 49.774
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 297.725 713
Diğer Alacaklar
5 199.108 0
Finansal Varlıklar
19 38.849.030 243.602.870
Diğer Varlıklar
9-20 1.718.782.441 320.012.426
TOPLAM VARLIKLAR
1.758.128.304 563.616.009
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 777.604 1.351.044
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
777.604 1.351.044
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.757.350.700 562.264.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
562.264.965 366.036.379
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 64.762.535 9.405.384
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.130.323.200 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.757.350.700 375.441.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.560.003 8.530.376
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 51.621.411 3.544.848
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 34.461.317 -403.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 20.758 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.663.489 11.671.617
Yönetim Ücretleri
-2.387.548 -903.755
Saklama Ücretleri
-162.329 -63.459
Denetim Ücretleri
-720 -3.316
Kurul Ücretleri
-135.577 -37.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.214.780 -1.258.394
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-29.900.954 -2.266.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.762.535 9.405.384
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
64.762.535 9.405.384
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
64.762.535 9.405.384
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049750
BIST