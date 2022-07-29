***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.130.026.188 46.006Net Dönem Karı (Zararı)64.762.535 9.405.384NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-43.021.320 -8.126.769Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -8.560.003 -8.530.376Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -34.461.317 403.607İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.160.327.406 -9.762.985Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-199.108 98.123Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-573.440 1.412.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.159.554.858 -11.273.964FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.138.586.191 -8.484.370Alınan Faiz8.560.003 8.530.376FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.130.323.200 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.130.323.200 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)297.012 46.006NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)297.012 46.006DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 713 3.768DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 297.725 49.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 297.725 713Diğer Alacaklar5 199.108 0Finansal Varlıklar19 38.849.030 243.602.870Diğer Varlıklar9-20 1.718.782.441 320.012.426TOPLAM VARLIKLAR1.758.128.304 563.616.009YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 777.604 1.351.044TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)777.604 1.351.044TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.757.350.700 562.264.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)562.264.965 366.036.379Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 64.762.535 9.405.384Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.130.323.200 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.757.350.700 375.441.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.560.003 8.530.376Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 51.621.411 3.544.848Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 34.461.317 -403.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 20.758 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ94.663.489 11.671.617Yönetim Ücretleri-2.387.548 -903.755Saklama Ücretleri-162.329 -63.459Denetim Ücretleri-720 -3.316Kurul Ücretleri-135.577 -37.309Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-27.214.780 -1.258.394ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-29.900.954 -2.266.233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.762.535 9.405.384NET DÖNEM KARI (ZARARI)64.762.535 9.405.384DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)64.762.535 9.405.384http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049750BIST