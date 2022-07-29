***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.593.163Net Dönem Karı (Zararı)2.387.659NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.770.518Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.770.518İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.210.304Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -3.332.280Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 120.148İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-998.172FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.593.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.256.961Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 6.256.961Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-336.202NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-336.202DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 1.079.710DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 743.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 743.508 1.079.710Diğer Alacaklar5 3.332.280 0Finansal Varlıklar19 12.241.538 6.478.615Diğer Varlıklar7 5.767 0TOPLAM VARLIKLAR16.323.093 7.558.325YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 1.201.288 1.081.140TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.201.288 1.081.140TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.121.805 6.477.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.477.185Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.387.659Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 6.256.961Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.121.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -2.106.573Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.770.518Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 87.259ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.751.204Yönetim Ücretleri8 -163.759Saklama Ücretleri8 -2.370Denetim Ücretleri8 -720Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -132Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -196.564ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-363.545ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.387.659NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.387.659DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.387.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049751BIST