***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:35
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.593.163
Net Dönem Karı (Zararı)
2.387.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.770.518
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.770.518
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.210.304
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -3.332.280
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 120.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-998.172
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.593.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.256.961
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.256.961
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-336.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-336.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.079.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 743.508
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 743.508 1.079.710
Diğer Alacaklar
5 3.332.280 0
Finansal Varlıklar
19 12.241.538 6.478.615
Diğer Varlıklar
7 5.767 0
TOPLAM VARLIKLAR
16.323.093 7.558.325
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 1.201.288 1.081.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.201.288 1.081.140
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.121.805 6.477.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.477.185
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.387.659
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.256.961
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.121.805
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.106.573
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.770.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 87.259
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.751.204
Yönetim Ücretleri
8 -163.759
Saklama Ücretleri
8 -2.370
Denetim Ücretleri
8 -720
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -132
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -196.564
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-363.545
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.387.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.387.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.387.659
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049751
BIST