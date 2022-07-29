***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:35
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.263.218
Net Dönem Karı (Zararı)
389.209
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.883.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.883.945
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.768.482
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.783.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.552.044
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.263.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 25.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.736.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.736.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.736.782
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.736.782
Finansal Varlıklar
19 25.435.561
Diğer Varlıklar
9 428
TOPLAM VARLIKLAR
27.172.771
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 1.783.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.783.562
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.389.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 389.209
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 25.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.389.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 177.741
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.883.945
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.061.686
Yönetim Ücretleri
8 -159.175
Saklama Ücretleri
8 -2.773
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -132
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.510.397
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.672.477
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
389.209
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
389.209
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
389.209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049763
BIST