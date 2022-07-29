***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.839 -154.779.218Net Dönem Karı (Zararı)3.736.687 180.005.458NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-373.803 -182.212.663Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -373.803 -182.212.663İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.385.723 -152.572.013Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -11.175 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 9.874 295.787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.384.422 -152.867.800FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.839 -154.779.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 154.790.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 154.790.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.839 10.782NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.839 10.782DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 94.616DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 71.777 10.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 71.777 94.616Diğer Alacaklar8 11.175 0Finansal Varlıklar19 4.755.060 4.496.835Diğer Varlıklar303.122.400 299.622.400TOPLAM VARLIKLAR307.960.412 304.213.851YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 313.645 303.771TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)313.645 303.771TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)307.646.767 303.910.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)303.910.080 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.736.687 180.005.458Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 154.790.000Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)307.646.767 334.795.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.556.838 1.390.426Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 373.803 182.212.663Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 49.107 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.979.748 183.603.089Yönetim Ücretleri8 -147.906 -404.795Saklama Ücretleri8 -23.236 -21.638Denetim Ücretleri8 -720 0Kurul Ücretleri8 -30.686 -16.827Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -1.040.513 -3.154.371ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.243.061 -3.597.631ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.736.687 180.005.458NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.736.687 180.005.458DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.736.687 180.005.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049764BIST