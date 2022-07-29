***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:35
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.839 -154.779.218
Net Dönem Karı (Zararı)
3.736.687 180.005.458
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-373.803 -182.212.663
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -373.803 -182.212.663
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.385.723 -152.572.013
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -11.175 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 9.874 295.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.384.422 -152.867.800
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.839 -154.779.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 154.790.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 154.790.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.839 10.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.839 10.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 94.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 71.777 10.782
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 71.777 94.616
Diğer Alacaklar
8 11.175 0
Finansal Varlıklar
19 4.755.060 4.496.835
Diğer Varlıklar
303.122.400 299.622.400
TOPLAM VARLIKLAR
307.960.412 304.213.851
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 313.645 303.771
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
313.645 303.771
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
307.646.767 303.910.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
303.910.080 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.736.687 180.005.458
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 154.790.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
307.646.767 334.795.458
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.556.838 1.390.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 373.803 182.212.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 49.107 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.979.748 183.603.089
Yönetim Ücretleri
8 -147.906 -404.795
Saklama Ücretleri
8 -23.236 -21.638
Denetim Ücretleri
8 -720 0
Kurul Ücretleri
8 -30.686 -16.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -1.040.513 -3.154.371
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.243.061 -3.597.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.736.687 180.005.458
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.736.687 180.005.458
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.736.687 180.005.458
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049764
BIST