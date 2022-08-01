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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.08.2022 16:37
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.974.004 -1.783
Net Dönem Karı (Zararı)
12.055.118 4.035.487
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.219.087 -4.015.436
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.060.764 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.158.323 -4.000.429
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 -15.007
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.810.035 -36.841
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.075 4.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.813.110 -41.356
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.974.004 -16.790
Alınan Faiz
12 0 15.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.974.004 -1.783
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.060.764 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.760 -1.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 777.308 18.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 864.068 16.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 864.068 777.308
Finansal Varlıklar
19 60.195.973 48.232.059
Diğer Varlıklar
9 7.519 0
TOPLAM VARLIKLAR
61.067.560 49.009.367
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 45.996 42.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.996 42.921
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.021.564 48.966.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.966.446 24.251.620
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 12.055.118 4.035.487
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
61.021.564 28.287.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 0 15.007
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 13.999 101.553
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.158.323 4.000.429
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 2.060.764 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.233.086 4.116.989
Yönetim Ücretleri
8 -133.689 -62.752
Saklama Ücretleri
8 -8.356 -3.973
Denetim Ücretleri
8 -680 -3.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -35.243 -11.473
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-177.968 -81.502
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.055.118 4.035.487
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.055.118 4.035.487
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.055.118 4.035.487



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050330


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Çeyrek 1.656 1.675 -7,00  
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