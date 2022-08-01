***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.974.004 -1.783Net Dönem Karı (Zararı)12.055.118 4.035.487NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.219.087 -4.015.436Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -2.060.764 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -10.158.323 -4.000.429Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 -15.007İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.810.035 -36.841Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 3.075 4.515İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.813.110 -41.356FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.974.004 -16.790Alınan Faiz12 0 15.007FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.974.004 -1.783Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.060.764 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.760 -1.783DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 777.308 18.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 864.068 16.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 864.068 777.308Finansal Varlıklar19 60.195.973 48.232.059Diğer Varlıklar9 7.519 0TOPLAM VARLIKLAR61.067.560 49.009.367YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 45.996 42.921TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)45.996 42.921TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)61.021.564 48.966.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)48.966.446 24.251.620Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 12.055.118 4.035.487Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)61.021.564 28.287.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 0 15.007Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 13.999 101.553Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 10.158.323 4.000.429Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 2.060.764 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.233.086 4.116.989Yönetim Ücretleri8 -133.689 -62.752Saklama Ücretleri8 -8.356 -3.973Denetim Ücretleri8 -680 -3.304Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -35.243 -11.473ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-177.968 -81.502ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.055.118 4.035.487NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.055.118 4.035.487DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.055.118 4.035.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050330BIST