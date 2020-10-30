***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 14:28
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
30 Eylül 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884907
BIST
16:381.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,35
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:388,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0757
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:389,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1009
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:38507,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 10,01
|Açılış
|: 507,38
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.185.186.972
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|874.118.513
|% -2,36
|
|PETKM
|4,14
|726.924.895
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,84
|720.778.167
|% -7,07
|
|SISE
|6,16
|605.546.324
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.185.186.972
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|720.778.167
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,63
|365.293.492
|% -7,91
|
|PETKM
|4,14
|726.924.895
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,04
|171.673.994
|% -5,45
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3589
|8,3632
|% 0,90
|
|Euro
|9,7686
|9,7774
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,8293
|10,8836
|% 1,45
|
|Frank
|9,1063
|9,1612
|% 1,12
|
|Riyal
|2,2247
|2,2358
|% 1,05
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,09
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,60
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,89
|37,89
|-0,37
|
Seans Raporu
16:36
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