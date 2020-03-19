***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.905.858TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.905.858BRÜT KAR (ZARAR)2.905.858Genel Yönetim Giderleri14,15 -3.856.566Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 69.442Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -14.293ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-895.559Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 1.947.454FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.051.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.051.895Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-164.427Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -164.427SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)887.468DÖNEM KARI (ZARARI)887.468Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları887.468Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.542.749Dönem Karı (Zararı)887.468Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.006.244Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 69.479Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler390.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler390.088Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler1.381.448Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler165.228İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.350.963Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -1.273.497Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -154.887İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-154.887Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.149İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31.149Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.341İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 5.341Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -83.598İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler124.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)124.529Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.542.749YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.540.175Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-158.727Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-158.727Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-1.381.448FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.574NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.574DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.991DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.562Finansal Yatırımlar4 9.692.097Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar9.692.097Ticari Alacaklar5 340.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar328.636İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.500Diğer Dönen Varlıklar6 13.186İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.186ARA TOPLAM10.063.981TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.063.981DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 141.266Tesis, Makine ve Cihazlar4.281Taşıtlar98.618Özel Maliyetler38.367Kullanım Hakkı Varlıkları338.835Ertelenmiş Vergi Varlığı17 224.575TOPLAM DURAN VARLIKLAR704.676TOPLAM VARLIKLAR10.768.657KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 5.430İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.430Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 158.570Kısa Vadeli Karşılıklar562.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 411.053Sigortacılık Teknik Karşılıkları151.079ARA TOPLAM726.132TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER726.132UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar351.355İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar351.355Kiralama İşlemlerinden Borçlar351.355Uzun Vadeli Karşılıklar83.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 83.190TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER434.545TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.160.677ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.607.980Ödenmiş Sermaye10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.279.488Net Dönem Karı veya Zararı887.468TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.607.980TOPLAM KAYNAKLAR10.768.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 -240.631 -710.908 9.048.461 9.048.461Transferler-710.908 710.908 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-327.949 -327.949 -327.949Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512Transferler-327.949 327.949 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-887.468 887.468 887.468Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)887.468DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)887.468Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları887.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830907BIST