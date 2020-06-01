***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 19:53
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 1.076.091
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.076.091
BRÜT KAR (ZARAR)
1.076.091
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -998.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 416.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -7.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
486.431
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 271.106
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
757.537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
757.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-160.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -160.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
597.309
DÖNEM KARI (ZARARI)
597.309
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
597.309
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
227.524
Dönem Karı (Zararı)
597.309
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
597.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
500.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 26.635
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
110.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
110.030
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
203.701
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
160.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-870.379
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -368.341
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -25.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-123.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 31.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -375.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
227.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-222.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.484
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.484
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-203.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.904
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.901
Finansal Yatırımlar
10.060.438
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 10.060.438
Ticari Alacaklar
5 365.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
351.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.188
Diğer Dönen Varlıklar
6 136.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
136.530
ARA TOPLAM
10.586.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.586.283
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
133.115
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.055
Taşıtlar
92.817
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
36.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
320.352
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 64.347
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
517.814
TOPLAM VARLIKLAR
11.104.097
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 36.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 123.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 309.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 139.850
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
170.091
ARA TOPLAM
469.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
469.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
339.598
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
339.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
339.598
Uzun Vadeli Karşılıklar
89.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 89.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
429.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
898.808
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.205.289
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-392.020
Net Dönem Karı veya Zararı
597.309
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.205.289
TOPLAM KAYNAKLAR
11.104.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512
Transferler
0 0 327.949
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 887.468 887.468 887.468
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 -1.279.488 887.468 8.720.512 8.720.512
Transferler
887.468 -887.468 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 597.309 597.309 597.309
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -392.020 597.309 10.205.289 10.205.289
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
597.309
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
597.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
597.309
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848310
BIST