***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.076.091TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.076.091BRÜT KAR (ZARAR)1.076.091Genel Yönetim Giderleri14,15 -998.204Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 416.123Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -7.579ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)486.431Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 271.106FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)757.537SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)757.537Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-160.228Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -160.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)597.309DÖNEM KARI (ZARARI)597.309Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları597.309Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI227.524Dönem Karı (Zararı)597.309Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)597.309Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler500.594Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 26.635Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler110.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler110.030Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler203.701Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler160.228İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-870.379Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -368.341Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -25.278Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-123.344İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-123.344Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 31.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -375.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.782Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-9.782Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları227.524YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-222.185Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.484Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.484Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-203.701FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.339NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.339DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 23.901Finansal Yatırımlar10.060.438Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 10.060.438Ticari Alacaklar5 365.414İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar351.226İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.188Diğer Dönen Varlıklar6 136.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar136.530ARA TOPLAM10.586.283TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.586.283DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar133.115Tesis, Makine ve Cihazlar4.055Taşıtlar92.817Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar36.243Kullanım Hakkı Varlıkları320.352Ertelenmiş Vergi Varlığı17 64.347TOPLAM DURAN VARLIKLAR517.814TOPLAM VARLIKLAR11.104.097KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 36.796İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar36.796Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 123.050Kısa Vadeli Karşılıklar9 309.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 139.850Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar170.091ARA TOPLAM469.787TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER469.787UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar339.598İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar339.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar339.598Uzun Vadeli Karşılıklar89.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 89.423TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER429.021TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER898.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.205.289Ödenmiş Sermaye11 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-392.020Net Dönem Karı veya Zararı597.309TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.205.289TOPLAM KAYNAKLAR11.104.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512Transferler0 0 327.949Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 887.468 887.468 887.468Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 -1.279.488 887.468 8.720.512 8.720.512Transferler887.468 -887.468 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 597.309 597.309 597.309Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 -392.020 597.309 10.205.289 10.205.289Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)597.309DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)597.309Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları597.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848310BIST