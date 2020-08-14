***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









367.546İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.259.263Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -794.246Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -319.271İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-319.271Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-171.142İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-171.142Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 62.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -126.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler88.666Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)88.666Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları306.762YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-278.634Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.967Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.967Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-241.667FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.128NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.128DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 46.687Finansal Yatırımlar10.471.219Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.471.219Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 10.471.219Ticari Alacaklar5 659.407İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar642.329İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar17.078Diğer Dönen Varlıklar6 184.328İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar184.328ARA TOPLAM11.361.641TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.361.641DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 124.963Tesis, Makine ve Cihazlar3.828Taşıtlar87.016Diğer Maddi Duran Varlıklar34.119Kullanım Hakkı Varlıkları301.869Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 0Bilgisayar YazılımlarıErtelenmiş Vergi Varlığı17 149.122TOPLAM DURAN VARLIKLAR575.954TOPLAM VARLIKLAR11.937.595KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 68.160İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar68.160Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 100.090Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü288.766Kısa Vadeli Karşılıklar9 819.375Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar533.977Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar285.398ARA TOPLAM1.276.391TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.276.391UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar95.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 95.656Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler327.213İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler327.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER422.869TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.699.260ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.238.335Ödenmiş Sermaye11 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.797Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-11.797Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-11.797Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-392.020Net Dönem Karı veya Zararı642.152TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.238.335TOPLAM KAYNAKLAR11.937.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512Transferler-327.949 327.949 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 348.150 348.150 348.150Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 -1.279.488 384.150 11 10.000.000 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980Transferler887.468 -887.468 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.797 0 642.152 630.355 630.355Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 -11.797 -392.020 642.152 10.238.335 10.238.335Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)642.152DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.797Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-15.124Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)-15.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.327Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.327DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.797TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)630.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları630.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869191BIST