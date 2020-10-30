***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 4.560.432TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.560.432BRÜT KAR (ZARAR)4.560.432Genel Yönetim Giderleri14,15 -4.000.663Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 431.756Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -124.379ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)867.146Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 754.856FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.622.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.622.002Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-651.983Dönem Vergi (Gideri) Geliri-569.363Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-82.620SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)970.019DÖNEM KARI (ZARARI)970.019Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları970.019Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI950.410Dönem Karı (Zararı)970.019Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)970.019Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.994.323Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 56.450Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.082.025Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.082.025Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler584.873Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler270.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.013.932Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -950.553Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-226.465İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -226.465Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-163.985İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-163.985Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.453İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 83.453Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -858.227İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler101.845Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)101.845Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları950.410YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-584.873Alınan Faiz-584.873FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)365.537NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)365.537DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ384.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 384.050Finansal Yatırımlar10.579.564Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.579.564Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 10.579.564Ticari Alacaklar5 566.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar542.658İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar23.943Diğer Dönen Varlıklar6 177.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar177.171ARA TOPLAM11.707.386TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.707.386DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 84.816Tesis, Makine ve Cihazlar3.601Taşıtlar81.215Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 155.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR240.650TOPLAM VARLIKLAR11.948.036KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 88.883İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar88.883Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 141.277Kısa Vadeli Karşılıklar916.906Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 634.218Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar282.688ARA TOPLAM1.147.066TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.147.066UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar