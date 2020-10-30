***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 14:28
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 4.560.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.560.432
BRÜT KAR (ZARAR)
4.560.432
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -4.000.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 431.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -124.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
867.146
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 754.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.622.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.622.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-651.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-569.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-82.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
970.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
970.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
970.019
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
950.410
Dönem Karı (Zararı)
970.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
970.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.994.323
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 56.450
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.082.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.082.025
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
584.873
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
270.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.013.932
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -950.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -226.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 83.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -858.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
101.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
950.410
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-584.873
Alınan Faiz
-584.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
365.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
365.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
384.102
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 384.050
Finansal Yatırımlar
10.579.564
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.579.564
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 10.579.564
Ticari Alacaklar
5 566.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
542.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.943
Diğer Dönen Varlıklar
6 177.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
177.171
ARA TOPLAM
11.707.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.707.386
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 84.816
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.601
Taşıtlar
81.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 155.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
240.650
TOPLAM VARLIKLAR
11.948.036
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 88.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
88.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 141.277
Kısa Vadeli Karşılıklar
916.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 634.218
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
282.688
ARA TOPLAM
1.147.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.147.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar