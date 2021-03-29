***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 6.716.175 2.905.858TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.716.175 2.905.858BRÜT KAR (ZARAR)6.716.175 2.905.858Genel Yönetim Giderleri14 -5.904.465 -3.856.566Pazarlama Giderleri15 -254.285 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 289.225 69.442Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.007 -14.293ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)845.643 -895.559Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 1.046.399 1.947.454Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerFİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.892.042 1.051.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.892.042 1.051.895Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-539.909 -164.427Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -648.851 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 108.942 -164.427SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.352.133 887.468DÖNEM KARI (ZARARI)1.352.133 887.468Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.352.133 887.468Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.798 1.542.749Dönem Karı (Zararı)1.352.133 887.468Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.352.133 887.468Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler507.304 2.006.244Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 68.223 69.479Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler781 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler781 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.006.153 390.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.006.153 390.088Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-612.468 1.381.448Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler44.615 165.228İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.775.639 -1.350.963Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -1.551.185 -1.273.497Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -255.896 -154.887İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-255.896 -154.887Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-175.633 31.149İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-175.633 31.149Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler568.154 5.341İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 82.970 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 485.184 5.341Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -381.743 -83.598İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.664 124.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20.664 124.529Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları83.798 1.542.749YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI411.801 -1.540.175Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-200.667 -158.727Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.667 -158.727Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-170.000 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri612.468 -1.381.448FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)495.599 2.574NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)495.599 2.574DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.565 15.991DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ514.164 18.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 514.095 18.562Finansal Yatırımlar11.243.071 9.692.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar11.243.071 9.692.097Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 11.243.071 9.692.097Ticari Alacaklar5 595.463 340.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar567.407 328.636İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar28.056 11.500Peşin Ödenmiş Giderler6 188.819 5.336İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler188.819 5.336Diğer Dönen Varlıklar7.850ARA TOPLAM12.541.448 10.063.981TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.541.448 10.063.981DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 108.432 141.266Tesis, Makine ve Cihazlar33.018 4.281Taşıtlar75.414 98.618Özel Maliyetler38.367Kullanım Hakkı Varlıkları0 338.835Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 165.278 0Bilgisayar Yazılımları165.278 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 324.878 224.575TOPLAM DURAN VARLIKLAR598.588 704.676TOPLAM VARLIKLAR13.140.036 10.768.657KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 573.584 5.430İlişkili Taraflara Ticari Borçlar82.970 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar490.614 5.430Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 149.094 158.570Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 144.918 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.210.948 562.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.017.209 411.053Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar193.739 151.079ARA TOPLAM2.078.544 726.132TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.078.544 726.132UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar351.355İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar351.355Kiralama İşlemlerinden Borçlar351.355Uzun Vadeli Karşılıklar70.750 83.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 70.750 83.190TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.750 434.545TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.149.294 1.160.677ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.990.742 9.607.980Ödenmiş Sermaye11 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.629 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30.629 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-392.020 -1.279.488Net Dönem Karı veya Zararı1.352.133 887.468TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.990.742 9.607.980TOPLAM KAYNAKLAR13.140.036 10.768.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512Transferler-327.949 327.949 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 887.468 887.468 887.468Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 887.468 9.607.980 9.607.980Transferler887.468 -887.468 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.352.133 1.352.133 1.352.133Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30.629 30.629 30.629Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.352.133 887.468DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.629 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39.268 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.639 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-8.639 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.629 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.382.762 887.468Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.382.762 887.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921631BIST