***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.05.2021 20:05
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 1.701.752 1.076.091
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.701.752 1.076.091
BRÜT KAR (ZARAR)
1.701.752 1.076.091
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.074.331 -998.204
Pazarlama Giderleri
-10.280 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.105 416.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-31 -7.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-380.785 486.431
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 455.101 271.106
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.316 757.537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.316 757.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.989 -160.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -10.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -13.229 -160.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.327 597.309
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.327 597.309
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
50.327 597.309
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-451.211 227.524
Dönem Karı (Zararı)
50.327 597.309
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.327 597.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
251.062 500.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 21.658 26.635
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
82 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
82 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
436.891 110.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
436.891 110.030
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-86.640 203.701
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-120.929 160.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-752.600 -870.379
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -186.249 -368.341
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -25.486 -25.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.486 -25.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.025 -123.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-132.025 -123.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.672 31.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 27.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -76.691 31.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -500.000 -375.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
140.832 -9.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
140.832 -9.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-451.211 227.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
87.485 -222.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
845 -18.484
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
845 -18.484
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
86.640 -203.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-363.726 5.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-363.726 5.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
514.164 18.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 150.438 23.904
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 150.418 514.095
Finansal Yatırımlar
11.429.295 11.243.071
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.574.474 11.243.071
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 1.574.474 11.243.071
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 9.854.821 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
9.854.821 0
Ticari Alacaklar
5 620.892 595.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
594.299 567.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.593 28.056
Peşin Ödenmiş Giderler
6 320.844 188.819
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
320.844 188.819
ARA TOPLAM
12.521.449 12.541.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.521.449 12.541.448
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 100.096 108.432
Tesis, Makine ve Cihazlar
30.483 33.018
Taşıtlar
69.613 75.414
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 151.111 165.278
Bilgisayar Yazılımları
151.111 165.278
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 311.649 324.878
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
562.856 598.588
TOPLAM VARLIKLAR
13.084.305 13.140.036
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 523.912 573.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
109.989 82.970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
413.923 490.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 295.028 149.094
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 10.760 144.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.142.786 1.210.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 954.149 1.017.209
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
188.637 193.739
ARA TOPLAM
1.972.486 2.078.544
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.972.486 2.078.544
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.750 70.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 70.750 70.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.750 70.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.043.236 2.149.294
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.041.069 10.990.742
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.629 30.629
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30.629 30.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
960.113 -392.020
Net Dönem Karı veya Zararı
50.327 1.352.133
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.041.069 10.990.742
TOPLAM KAYNAKLAR
13.084.305 13.140.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980
Transferler
887.468 -887.468 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.352.133 1.352.133 1.352.133
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30.629 30.629 30.629
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742
Transferler
1.352.133 -1.352.133 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.327 50.327 50.327
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 30.629 960.113 50.327 11.041.069 11.041.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.327 597.309
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.327 597.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
50.327 597.309
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939191
BIST