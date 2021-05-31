***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.701.752 1.076.091TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.701.752 1.076.091BRÜT KAR (ZARAR)1.701.752 1.076.091Genel Yönetim Giderleri14 -2.074.331 -998.204Pazarlama Giderleri-10.280 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.105 416.123Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-31 -7.579ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-380.785 486.431Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 455.101 271.106FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.316 757.537SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.316 757.537Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.989 -160.228Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -10.760Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -13.229 -160.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.327 597.309DÖNEM KARI (ZARARI)50.327 597.309Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları50.327 597.309Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-451.211 227.524Dönem Karı (Zararı)50.327 597.309Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)50.327 597.309Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler251.062 500.594Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 21.658 26.635Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler82 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler82 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler436.891 110.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler436.891 110.030Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-86.640 203.701Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-120.929 160.228İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-752.600 -870.379Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -186.249 -368.341Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -25.486 -25.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.486 -25.278Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-132.025 -123.344İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-132.025 -123.344Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-49.672 31.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 27.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -76.691 31.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -500.000 -375.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler140.832 -9.782Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)140.832 -9.782Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-451.211 227.524YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI87.485 -222.185Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları845 -18.484Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları845 -18.484Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri86.640 -203.701FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-363.726 5.339NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-363.726 5.339DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ514.164 18.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 150.438 23.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 150.418 514.095Finansal Yatırımlar11.429.295 11.243.071Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.574.474 11.243.071Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 1.574.474 11.243.071Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 9.854.821 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar9.854.821 0Ticari Alacaklar5 620.892 595.463İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar594.299 567.407İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar26.593 28.056Peşin Ödenmiş Giderler6 320.844 188.819İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler320.844 188.819ARA TOPLAM12.521.449 12.541.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.521.449 12.541.448DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 100.096 108.432Tesis, Makine ve Cihazlar30.483 33.018Taşıtlar69.613 75.414Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 151.111 165.278Bilgisayar Yazılımları151.111 165.278Ertelenmiş Vergi Varlığı15 311.649 324.878TOPLAM DURAN VARLIKLAR562.856 598.588TOPLAM VARLIKLAR13.084.305 13.140.036KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 523.912 573.584İlişkili Taraflara Ticari Borçlar109.989 82.970İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar413.923 490.614Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 295.028 149.094Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 10.760 144.918Kısa Vadeli Karşılıklar1.142.786 1.210.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 954.149 1.017.209Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar188.637 193.739ARA TOPLAM1.972.486 2.078.544TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.972.486 2.078.544UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar70.750 70.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 70.750 70.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.750 70.750TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.043.236 2.149.294ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.041.069 10.990.742Ödenmiş Sermaye11 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.629 30.629Diğer Kazançlar (Kayıplar)30.629 30.629Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları960.113 -392.020Net Dönem Karı veya Zararı50.327 1.352.133TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.041.069 10.990.742TOPLAM KAYNAKLAR13.084.305 13.140.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980Transferler887.468 -887.468 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.352.133 1.352.133 1.352.133Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30.629 30.629 30.629Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742Transferler1.352.133 -1.352.133 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.327 50.327 50.327Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 30.629 960.113 50.327 11.041.069 11.041.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)50.327 597.309DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.327 597.309Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları50.327 597.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939191BIST