***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2021 23:22
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 4.640.817 2.718.469 2.939.065 1.642.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.640.817 2.718.469 2.939.065 1.642.378
BRÜT KAR (ZARAR)
4.640.817 2.718.469 2.939.065 1.642.378
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -4.017.631 -2.472.736 -1.943.300 -1.474.532
Pazarlama Giderleri
-28.730 0 -18.450 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 538.386 431.712 536.281 15.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -311 -24.048 -280 -16.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.132.531 653.397 1.513.316 166.966
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.008.689 518.493 553.588 247.387
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.141.220 1.171.890 2.066.904 414.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.141.220 1.171.890 2.066.904 414.353
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-647.035 -529.738 -623.046 -369.510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-384.401 -450.958 -373.641 -450.958
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -262.634 -78.780 -249.405 81.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.494.185 642.152 1.443.858 44.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.494.185 642.152 1.443.858 44.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.494.185 642.152 1.443.858 44.843
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-988.621 306.762
Dönem Karı (Zararı)
1.494.185 642.152
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.494.185 642.152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-127.732 923.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 43.342 53.270
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.223 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.223 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.389 261.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.389 261.390
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-578.932 241.667
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
391.246 367.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.355.074 -1.259.263
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.755.282 -794.246
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -60.244 -319.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.244 -319.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.634 -171.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-127.634 -171.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.010 62.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -82.970 62.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-139.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-500.000 -126.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
310.096 88.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
310.096 88.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-988.621 306.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
578.932 -278.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -36.967
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -36.967
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-241.667
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
578.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-409.689 28.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-409.689 28.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
514.164 18.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
104.475 46.693
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 104.475 514.095
Finansal Yatırımlar
12.996.599 11.243.071
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.668.160 446.956
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 3.668.160 446.956
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 9.328.439 10.796.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
9.328.439 10.796.115
Ticari Alacaklar
5 654.239 595.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
623.365 567.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
30.874 28.056
Peşin Ödenmiş Giderler
6 317.165 188.819
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
317.165 188.819
ARA TOPLAM
14.072.478 12.541.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.072.478 12.541.448
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 92.577 108.432
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 28.765 33.018
Taşıtlar
7 63.812 75.414
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
136.944 165.278
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 136.944 165.278
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 62.244 324.878
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
291.765 598.588
TOPLAM VARLIKLAR
14.364.243 13.140.036
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 351.574 573.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
59.483 82.970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
292.091 490.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 195.484 149.094
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
273.530 144.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
987.978 1.210.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 530.533 1.017.209
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
457.445 193.739
ARA TOPLAM
1.808.566 2.078.544
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.808.566 2.078.544
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.014 70.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 60.014 70.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.014 70.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.868.580 2.149.294
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.495.663 10.990.742
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.365 30.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.365 30.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
960.113 -392.020
Net Dönem Karı veya Zararı
1.494.185 1.352.133
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.495.663 10.990.742
TOPLAM KAYNAKLAR
14.364.243 13.140.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 0 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980
Transferler
887.468 -887.468 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.797 642.152 630.355 630.355
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -11.797 -392.020 642.152 10.238.335 10.238.335
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742
Transferler
1.352.133 -1.352.133 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.494.185 1.494.185 1.494.185
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
10.736 10.736
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 41.365 960.113 1.494.185 12.495.663 12.495.663
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.494.185 642.152 1.443.858 44.843
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.736 -11.797 10.736 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13.420 -15.124 13.420 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
13.420 -15.124 13.420 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.684 3.327 -2.684 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.684 3.327 -2.684 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.736 -11.797 10.736 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.504.921 630.355 1.454.594 44.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.504.921 630.355 1.454.594 44.843
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958497
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