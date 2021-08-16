***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 4.640.817 2.718.469 2.939.065 1.642.378TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.640.817 2.718.469 2.939.065 1.642.378BRÜT KAR (ZARAR)4.640.817 2.718.469 2.939.065 1.642.378Genel Yönetim Giderleri14,15 -4.017.631 -2.472.736 -1.943.300 -1.474.532Pazarlama Giderleri-28.730 0 -18.450 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 538.386 431.712 536.281 15.589Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -311 -24.048 -280 -16.469ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.132.531 653.397 1.513.316 166.966Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 1.008.689 518.493 553.588 247.387FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.141.220 1.171.890 2.066.904 414.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.141.220 1.171.890 2.066.904 414.353Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-647.035 -529.738 -623.046 -369.510Dönem Vergi (Gideri) Geliri-384.401 -450.958 -373.641 -450.958Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -262.634 -78.780 -249.405 81.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.494.185 642.152 1.443.858 44.843DÖNEM KARI (ZARARI)1.494.185 642.152 1.443.858 44.843Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.494.185 642.152 1.443.858 44.843Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-988.621 306.762Dönem Karı (Zararı)1.494.185 642.152Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.494.185 642.152Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-127.732 923.873Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 43.342 53.270Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.223 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.223 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.389 261.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.389 261.390Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-578.932 241.667Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler391.246 367.546İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.355.074 -1.259.263Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -1.755.282 -794.246Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -60.244 -319.271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-60.244 -319.271Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-127.634 -171.142İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-127.634 -171.142Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-222.010 62.730İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -82.970 62.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-139.040Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-500.000 -126.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler310.096 88.666Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)310.096 88.666Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-988.621 306.762YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI578.932 -278.634Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -36.967Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -36.967Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-241.667Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri578.932FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-409.689 28.128NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-409.689 28.128DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ514.164 18.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ104.475 46.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 104.475 514.095Finansal Yatırımlar12.996.599 11.243.071Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 3.668.160 446.956Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 3.668.160 446.956Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 9.328.439 10.796.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar9.328.439 10.796.115Ticari Alacaklar5 654.239 595.463İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar623.365 567.407İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar30.874 28.056Peşin Ödenmiş Giderler6 317.165 188.819İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler317.165 188.819ARA TOPLAM14.072.478 12.541.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.072.478 12.541.448DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 92.577 108.432Tesis, Makine ve Cihazlar7 28.765 33.018Taşıtlar7 63.812 75.414Maddi Olmayan Duran Varlıklar136.944 165.278Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 136.944 165.278Ertelenmiş Vergi Varlığı17 62.244 324.878TOPLAM DURAN VARLIKLAR291.765 598.588TOPLAM VARLIKLAR14.364.243 13.140.036KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 351.574 573.584İlişkili Taraflara Ticari Borçlar59.483 82.970İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar292.091 490.614Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 195.484 149.094Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü273.530 144.918Kısa Vadeli Karşılıklar987.978 1.210.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 530.533 1.017.209Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar457.445 193.739ARA TOPLAM1.808.566 2.078.544TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.808.566 2.078.544UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar60.014 70.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 60.014 70.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.014 70.750TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.868.580 2.149.294ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.495.663 10.990.742Ödenmiş Sermaye11 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)41.365 30.629Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.365 30.629Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları960.113 -392.020Net Dönem Karı veya Zararı1.494.185 1.352.133TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.495.663 10.990.742TOPLAM KAYNAKLAR14.364.243 13.140.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 0 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980Transferler887.468 -887.468 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.797 642.152 630.355 630.355Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 -11.797 -392.020 642.152 10.238.335 10.238.335Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742Transferler1.352.133 -1.352.133 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.494.185 1.494.185 1.494.185Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)10.736 10.736Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 41.365 960.113 1.494.185 12.495.663 12.495.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.494.185 642.152 1.443.858 44.843DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.736 -11.797 10.736 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13.420 -15.124 13.420 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)13.420 -15.124 13.420 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.684 3.327 -2.684 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.684 3.327 -2.684 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.736 -11.797 10.736 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.504.921 630.355 1.454.594 44.843Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.504.921 630.355 1.454.594 44.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958497BIST