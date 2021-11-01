***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 6.821.246 4.560.432 2.180.429 1.841.963TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.821.246 4.560.432 2.180.429 1.841.963BRÜT KAR (ZARAR)6.821.246 4.560.432 2.180.429 1.841.963Genel Yönetim Giderleri14,15 -6.008.880 -4.000.663 -1.991.249 -1.527.927Pazarlama Giderleri-35.928 0 -7.198 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 517.904 431.756 -20.482 44Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -194 -124.379 117 -100.331ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.294.148 867.146 161.617 213.749Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 1.630.925 754.856 622.236 236.363FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.925.073 1.622.002 783.853 450.112SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.925.073 1.622.002 783.853 450.112Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-877.351 -651.983 -230.316 -122.245Dönem Vergi (Gideri) Geliri-620.990 -569.363 -236.589 -118.405Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -256.361 -82.620 6.273 -3.840SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.047.722 970.019 553.537 327.867DÖNEM KARI (ZARARI)2.047.722 970.019 553.537 327.867Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.047.722 970.019 553.537 327.867Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-846.074 950.410Dönem Karı (Zararı)2.047.722 970.019Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.047.722 970.019Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-680.180 1.994.323Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 65.029 56.450Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.018 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.018 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler191.011 1.082.025Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler191.011 1.082.025Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-1.088.961 584.873Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler149.723 270.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.213.616 -2.013.932Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -1.648.422 -950.553Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 21.194 -226.465İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 21.194 -226.465Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.813 -163.985İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13.813 -163.985Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-192.349 185.298İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -26.345 83.453İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-166.004 101.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-500.000 -18.066İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler92.148 -840.161Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)92.148 -840.161Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-846.074 950.410YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.020.627 -584.873Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-68.334 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-68.334 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri1.088.961 -584.873FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)174.553 365.537NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)174.553 365.537DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ514.164 18.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 688.717 384.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 688.624 514.095Finansal Yatırımlar4 12.889.752 11.243.071Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 3.150.603 11.243.071Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 3.150.603 11.243.071Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 9.739.149Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 9.739.149Ticari Alacaklar5 572.992 595.463İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 544.515 567.407İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 28.477 28.056Peşin Ödenmiş Giderler6 190.700 154.652İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 190.700 154.652Diğer Dönen Varlıklar6 53.509 34.167İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 53.509 34.167ARA TOPLAM14.395.577 12.541.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.395.577 12.541.448DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 85.058 108.432Tesis, Makine ve Cihazlar7 27.047 33.018Taşıtlar7 58.011 75.414Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 122.778 165.278Bilgisayar Yazılımları8 122.778 165.278Ertelenmiş Vergi Varlığı17 68.516 324.878TOPLAM DURAN VARLIKLAR276.352 598.588TOPLAM VARLIKLAR14.671.929 13.140.036KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 381.235 573.584İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 56.625 82.970İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 324.610 490.614Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 213.743 149.094Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38.279 144.918Kısa Vadeli Karşılıklar929.458 1.210.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 708.220 1.017.209Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar221.238 193.739ARA TOPLAM1.562.715 2.078.544TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.562.715 2.078.544UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 60.014 70.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 60.014 70.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.014 70.750TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.622.729 2.149.294ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.049.200 10.990.742Ödenmiş Sermaye11 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)41.365 30.629Diğer Kazançlar (Kayıplar)41.365 30.629Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları960.113 -392.020Net Dönem Karı veya Zararı2.047.722 1.352.133TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.049.200 10.990.742TOPLAM KAYNAKLAR14.671.929 13.140.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 0 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980Transferler0 887.468 -887.468 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49.207 0 970.019 920.812 920.812Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 -49.207 -392.020 970.019 10.528.792 10.528.792Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742Transferler1.352.133 -1.352.133 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.736 2.047.722 2.058.458 2.058.458Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 41.365 960.113 2.047.722 13.049.200 13.049.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.047.722 970.019 553.537 327.867DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.736 -49.207 0 -37.410Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar13.420 -63.086 0 -47.962Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)13.420 -63.086 0 -47.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.684 13.879 0 10.552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.684 13.879 0 10.552DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.736 -49.207 0 -37.410TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.058.458 920.812 553.537 290.457Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.058.458 920.812 553.537 290.457http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973868BIST