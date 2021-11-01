***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 22:17
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 6.821.246 4.560.432 2.180.429 1.841.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.821.246 4.560.432 2.180.429 1.841.963
BRÜT KAR (ZARAR)
6.821.246 4.560.432 2.180.429 1.841.963
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -6.008.880 -4.000.663 -1.991.249 -1.527.927
Pazarlama Giderleri
-35.928 0 -7.198 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 517.904 431.756 -20.482 44
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -194 -124.379 117 -100.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.294.148 867.146 161.617 213.749
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.630.925 754.856 622.236 236.363
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.925.073 1.622.002 783.853 450.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.925.073 1.622.002 783.853 450.112
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-877.351 -651.983 -230.316 -122.245
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-620.990 -569.363 -236.589 -118.405
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -256.361 -82.620 6.273 -3.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.047.722 970.019 553.537 327.867
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.047.722 970.019 553.537 327.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.047.722 970.019 553.537 327.867
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-846.074 950.410
Dönem Karı (Zararı)
2.047.722 970.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.047.722 970.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-680.180 1.994.323
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 65.029 56.450
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.018 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.018 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
191.011 1.082.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
191.011 1.082.025
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-1.088.961 584.873
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
149.723 270.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.213.616 -2.013.932
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.648.422 -950.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 21.194 -226.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 21.194 -226.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.813 -163.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.813 -163.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-192.349 185.298
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -26.345 83.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-166.004 101.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-500.000 -18.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.148 -840.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
92.148 -840.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-846.074 950.410
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.020.627 -584.873
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.334 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.334 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.088.961 -584.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.553 365.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.553 365.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
514.164 18.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 688.717 384.102
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 688.624 514.095
Finansal Yatırımlar
4 12.889.752 11.243.071
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.150.603 11.243.071
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 3.150.603 11.243.071
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 9.739.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 9.739.149
Ticari Alacaklar
5 572.992 595.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 544.515 567.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 28.477 28.056
Peşin Ödenmiş Giderler
6 190.700 154.652
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 190.700 154.652
Diğer Dönen Varlıklar
6 53.509 34.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 53.509 34.167
ARA TOPLAM
14.395.577 12.541.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.395.577 12.541.448
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 85.058 108.432
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 27.047 33.018
Taşıtlar
7 58.011 75.414
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 122.778 165.278
Bilgisayar Yazılımları
8 122.778 165.278
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 68.516 324.878
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
276.352 598.588
TOPLAM VARLIKLAR
14.671.929 13.140.036
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 381.235 573.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 56.625 82.970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 324.610 490.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 213.743 149.094
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38.279 144.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
929.458 1.210.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 708.220 1.017.209
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
221.238 193.739
ARA TOPLAM
1.562.715 2.078.544
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.562.715 2.078.544
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 60.014 70.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 60.014 70.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.014 70.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.622.729 2.149.294
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.049.200 10.990.742
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.365 30.629
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
41.365 30.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
960.113 -392.020
Net Dönem Karı veya Zararı
2.047.722 1.352.133
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.049.200 10.990.742
TOPLAM KAYNAKLAR
14.671.929 13.140.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 0 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980
Transferler
0 887.468 -887.468 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.207 0 970.019 920.812 920.812
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -49.207 -392.020 970.019 10.528.792 10.528.792
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742
Transferler
1.352.133 -1.352.133 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.736 2.047.722 2.058.458 2.058.458
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 41.365 960.113 2.047.722 13.049.200 13.049.200
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.047.722 970.019 553.537 327.867
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.736 -49.207 0 -37.410
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
13.420 -63.086 0 -47.962
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13.420 -63.086 0 -47.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.684 13.879 0 10.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.684 13.879 0 10.552
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.736 -49.207 0 -37.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.058.458 920.812 553.537 290.457
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.058.458 920.812 553.537 290.457
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973868
BIST