***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 3.739.730 1.701.752TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.739.730 1.701.752BRÜT KAR (ZARAR)3.739.730 1.701.752Genel Yönetim Giderleri14 -3.215.341 -2.074.331Pazarlama Giderleri-10.325 -10.280Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler193.905 2.105Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-581 -31ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)707.388 -380.785Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 677.906 455.101FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.385.294 74.316SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.385.294 74.316Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-397.488 -23.989Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -397.488 -10.760Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 0 -13.229SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)987.806 50.327DÖNEM KARI (ZARARI)987.806 50.327Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları987.806 50.327Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.729.922 -451.211Dönem Karı (Zararı)987.806 50.327Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-912.301 251.062Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 28.484 21.658Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.329 82Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-517.597 436.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-517.597 436.891Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-500.236 -86.640Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler71.719 -120.929İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.654.417 -752.600Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 10.270.522 -186.249Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -221.420 -25.486Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-262.615 -132.025Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-370.821 -49.672İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -176.761 27.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -194.060 -76.691Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 0 -500.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler238.751 140.832Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.729.922 -451.211YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI387.833 87.485Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-112.403 845Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-112.403 845Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri500.236 86.640FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.117.755 -363.726NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.117.755 -363.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ111.413 514.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.229.168 150.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.229.139 111.398Finansal Yatırımlar4 4.249.752 14.522.251Ticari Alacaklar5 1.359.501 1.141.433İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.305.338 1.097.499İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar54.163 43.934Peşin Ödenmiş Giderler6 379.769 297.013Diğer Dönen Varlıklar346.107 166.248ARA TOPLAM16.564.268 16.238.343TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.564.268 16.238.343DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 199.188 101.102Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 94.444 108.611Ertelenmiş Vergi Varlığı15 124.181 177.609TOPLAM DURAN VARLIKLAR417.813 387.322TOPLAM VARLIKLAR16.982.081 16.625.665KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 351.055 721.876İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 176.761İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar351.055 545.115Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 633.343 283.452Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 170.011 151.720Kısa Vadeli Karşılıklar970.309 1.599.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 366.517 884.114Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar603.792 714.946ARA TOPLAM2.124.718 2.756.108TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.124.718 2.756.108UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar112.630 112.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 112.630 112.630TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER112.630 112.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.237.348 2.868.738ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.744.733 13.756.927Ödenmiş Sermaye11 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.103 40.103Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.716.824 960.113Net Dönem Karı veya Zararı987.806 2.756.711TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.744.733 13.756.927TOPLAM KAYNAKLAR16.982.081 16.625.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.352.133 -1.352.133 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.327 50.327 50.327Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 30.629 960.113 50.327 11.041.069 11.041.069Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 40.103 960.113 2.756.711 13.756.927 13.756.927Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar2.756.711 -2.756.711 0Transferler987.806 987.806 987.806Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 40.103 3.716.824 987.806 14.744.733 14.744.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)987.806 50.327DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)987.806 50.327Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları987.806 50.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026666BIST