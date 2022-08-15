***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 22:37
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 8.849.416 4.640.817 5.109.686 2.939.065
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.849.416 4.640.817 5.109.686 2.939.065
BRÜT KAR (ZARAR)
8.849.416 4.640.817 5.109.686 2.939.065
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -6.984.638 -4.017.631 -3.769.297 -1.943.300
Pazarlama Giderleri
-10.325 -28.730 -18.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 430.961 538.386 237.056 536.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -581 -311 -280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.284.833 1.132.531 1.577.445 1.513.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.138.094 1.008.689 460.188 553.588
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.422.927 2.141.220 2.037.633 2.066.904
Finansman Giderleri
-23.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.399.303 2.141.220 2.037.633 2.066.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-717.320 -647.035 -319.832 -623.046
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.023.176 -384.401 -625.688 -373.641
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 305.856 -262.634 305.856 -249.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.681.983 1.494.185 1.717.801 1.443.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.681.983 1.494.185 1.717.801 1.443.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.681.983 1.494.185 1.717.801 1.443.858
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-840.786 -988.621
Dönem Karı (Zararı)
2.681.983 1.494.185
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.681.983 1.494.185
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
387.502 -127.732
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 118.591 43.342
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.223
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.223
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.100.003 13.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.100.003 13.389
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-1.047.299 -578.932
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
216.207 391.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.133.227 -2.355.074
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.319.415 -1.755.282
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -737.562 -60.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-737.562 -60.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-302.659 -127.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-302.659 -127.634
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-695.092 -222.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -176.761 -82.970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -518.331 -139.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.032.325 -500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
953.826 310.096
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-63.742 -988.621
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-652.833
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -124.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
896.708 578.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -150.591
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -150.591
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.047.299 578.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.922 -409.689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.922 -409.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 111.413 514.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 167.335 104.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 167.306 111.398
Finansal Yatırımlar
4,19 15.843.643 14.522.251
Ticari Alacaklar
5 1.878.995 1.141.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 1.817.662 1.097.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
61.333 43.934
Peşin Ödenmiş Giderler
6 520.115 297.013
Diğer Dönen Varlıklar
179.449 166.248
ARA TOPLAM
18.589.508 16.238.343
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.589.508 16.238.343
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 223.083 101.102
Kullanım Hakkı Varlıkları
66.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 85.000 108.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 483.465 177.609
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
857.918 387.322
TOPLAM VARLIKLAR
19.447.426 16.625.665
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
69.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
69.983
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
69.983
Ticari Borçlar
5 26.784 721.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
176.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19 26.784 545.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 461.200 283.452
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 522.063 151.720
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.793.884 1.599.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 805.609 884.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
988.275 714.946
ARA TOPLAM
2.873.914 2.756.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.873.914 2.756.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
134.602 112.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 134.602 112.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.602 112.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.008.516 2.868.738
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.438.910 13.756.927
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.103 40.103
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.716.824 960.113
Net Dönem Karı veya Zararı
2.681.983 2.756.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.438.910 13.756.927
TOPLAM KAYNAKLAR
19.447.426 16.625.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742
Transferler
1.352.133 -1.352.133 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.494.185 1.494.185 1.494.185
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
10.736 10.736 10.736
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 41.365 960.113 1.494.185 12.495.663 12.495.663
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 40.103 960.113 2.756.711 13.756.927 13.756.927
Transferler
2.756.711 -2.756.711 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.681.983 2.681.983 2.681.983
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 40.103 3.716.824 2.681.983 16.438.910 16.438.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.681.983 1.494.185 1.717.801 1.443.858
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 10.736 10.736
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13.420 13.420
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
13.420 13.420
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.684 -2.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.684 -2.684
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 10.736 10.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.681.983 1.504.921 1.717.801 1.454.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.681.983 1.504.921 1.717.801 1.454.594
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055695
BIST