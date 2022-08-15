***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 8.849.416 4.640.817 5.109.686 2.939.065Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.849.416 4.640.817 5.109.686 2.939.065BRÜT KAR (ZARAR)8.849.416 4.640.817 5.109.686 2.939.065Genel Yönetim Giderleri14,15 -6.984.638 -4.017.631 -3.769.297 -1.943.300Pazarlama Giderleri-10.325 -28.730 -18.450Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 430.961 538.386 237.056 536.281Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -581 -311 -280ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.284.833 1.132.531 1.577.445 1.513.316Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 1.138.094 1.008.689 460.188 553.588FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.422.927 2.141.220 2.037.633 2.066.904Finansman Giderleri-23.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.399.303 2.141.220 2.037.633 2.066.904Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-717.320 -647.035 -319.832 -623.046Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -1.023.176 -384.401 -625.688 -373.641Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 305.856 -262.634 305.856 -249.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.681.983 1.494.185 1.717.801 1.443.858DÖNEM KARI (ZARARI)2.681.983 1.494.185 1.717.801 1.443.858Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.681.983 1.494.185 1.717.801 1.443.858Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-840.786 -988.621Dönem Karı (Zararı)2.681.983 1.494.185Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.681.983 1.494.185Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler387.502 -127.732Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 118.591 43.342Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 3.223Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 3.223Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.100.003 13.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.100.003 13.389Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-1.047.299 -578.932Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler216.207 391.246İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.133.227 -2.355.074Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -1.319.415 -1.755.282Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -737.562 -60.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-737.562 -60.244Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-302.659 -127.634İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-302.659 -127.634Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-695.092 -222.010İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -176.761 -82.970İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -518.331 -139.040Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.032.325 -500.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler953.826 310.096Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-63.742 -988.621Vergi İadeleri (Ödemeleri)-652.833Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 -124.211YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI896.708 578.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -150.591Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -150.591Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri1.047.299 578.932FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)55.922 -409.689NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)55.922 -409.689DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 111.413 514.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 167.335 104.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 167.306 111.398Finansal Yatırımlar4,19 15.843.643 14.522.251Ticari Alacaklar5 1.878.995 1.141.433İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 1.817.662 1.097.499İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar61.333 43.934Peşin Ödenmiş Giderler6 520.115 297.013Diğer Dönen Varlıklar179.449 166.248ARA TOPLAM18.589.508 16.238.343TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.589.508 16.238.343DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 223.083 101.102Kullanım Hakkı Varlıkları66.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 85.000 108.611Ertelenmiş Vergi Varlığı17 483.465 177.609TOPLAM DURAN VARLIKLAR857.918 387.322TOPLAM VARLIKLAR19.447.426 16.625.665KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları69.983İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları69.983Kiralama İşlemlerinden Borçlar69.983Ticari Borçlar5 26.784 721.876İlişkili Taraflara Ticari Borçlar176.761İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19 26.784 545.115Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 461.200 283.452Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 522.063 151.720Kısa Vadeli Karşılıklar1.793.884 1.599.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 805.609 884.114Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar988.275 714.946ARA TOPLAM2.873.914 2.756.108TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.873.914 2.756.108UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar134.602 112.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 134.602 112.630TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER134.602 112.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.008.516 2.868.738ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.438.910 13.756.927Ödenmiş Sermaye11 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.103 40.103Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.716.824 960.113Net Dönem Karı veya Zararı2.681.983 2.756.711TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.438.910 13.756.927TOPLAM KAYNAKLAR19.447.426 16.625.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742Transferler1.352.133 -1.352.133 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.494.185 1.494.185 1.494.185Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)10.736 10.736 10.736Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 41.365 960.113 1.494.185 12.495.663 12.495.663Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 40.103 960.113 2.756.711 13.756.927 13.756.927Transferler2.756.711 -2.756.711 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.681.983 2.681.983 2.681.983Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 40.103 3.716.824 2.681.983 16.438.910 16.438.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.681.983 1.494.185 1.717.801 1.443.858DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 10.736 10.736Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13.420 13.420Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)13.420 13.420Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.684 -2.684Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.684 -2.684DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 10.736 10.736TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.681.983 1.504.921 1.717.801 1.454.594Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.681.983 1.504.921 1.717.801 1.454.594http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055695BIST