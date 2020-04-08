***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 15:32
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
342 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,14 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.237,4 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.598,73 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
51.587,65 % 0,17
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,87 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
788,86 % 0
TOPLAM GİDERLER
61.933,65 % 0,2
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.556.689,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836468
BIST
15:5293.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 645,24
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
15:526,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
15:527,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4022
En Düşük
7,3489
15:52360,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,71
|Açılış
|: 360,30
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.064.902
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.047.592
|% 9,98
|
|AKSUE
|9,04
|9.113.836
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.430.736
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,64
|820.842.337
|% 5,86
|
|ASELS
|24,84
|663.456.478
|% 1,80
|
|THYAO
|9,61
|621.946.707
|% 0,84
|
|SASA
|9,12
|525.246.067
|% 2,01
|
|GARAN
|7,84
|455.561.097
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,38
|316.077.942
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,03
|93.524.973
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,52
|288.905.566
|% 4,45
|
|YKBNK
|1,90
|145.085.922
|% 0,53
|
|TEKTU
|1,06
|71.897.939
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3638
|8,4057
|% 0,52
|
|Frank
|6,9570
|6,9989
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|4,92
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,13
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,02
|
|B. Petrol
|31,93
|31,93
|0,06
|
Seans Raporu
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