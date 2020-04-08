***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 15:32
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
136,8 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
455,4 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.421,02 % 0
Fon Yönetim Ücreti
86.754,02 % 0,09
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58,8 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.783,26 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
97.609,3 % 0,1
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.393.220,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836469
BIST
15:4492.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 608,12
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
15:446,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
15:447,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4022
En Düşük
7,3489
15:44359,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,99
|Açılış
|: 359,58
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.064.293
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|24.011.063
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.379.547
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.419.197
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,96
|798.927.708
|% 4,17
|
|ASELS
|24,76
|644.629.517
|% 1,48
|
|THYAO
|9,58
|611.364.745
|% 0,52
|
|SASA
|9,05
|505.840.109
|% 1,23
|
|GARAN
|7,85
|442.552.079
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,36
|305.035.674
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,03
|91.273.041
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,47
|281.895.443
|% 2,97
|
|YKBNK
|1,89
|140.601.256
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,05
|70.743.706
|% 3,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3521
|8,3940
|% 0,38
|
|Frank
|6,9510
|6,9928
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7976
|1,8067
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-0,64
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,00
|
|B. Petrol
|32,02
|32,02
|0,15
|
Seans Raporu
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15:56KARTN
Yüzde 4.08 oranında artışla 351.80 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 894 adet işlem
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15:54XU030
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15:53OZGYO
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 754, 676 adet işlem