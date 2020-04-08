***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 15:33
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
342 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,14 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.138,5 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.697,31 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
543.229,36 % 0,12
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.140,52 % 0
TOPLAM GİDERLER
602.925,23 % 0,13
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
435.733.627,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836470
BIST
15:4492.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 608,12
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
15:446,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
15:447,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4022
En Düşük
7,3489
15:44359,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,12
|Açılış
|: 359,58
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.064.902
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.109.000
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.038.416
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.429.199
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,42
|810.279.660
|% 5,31
|
|ASELS
|24,76
|649.954.925
|% 1,48
|
|THYAO
|9,58
|616.687.279
|% 0,52
|
|SASA
|9,08
|518.114.886
|% 1,57
|
|GARAN
|7,83
|449.316.545
|% 0,26
|
|GSRAY
|2,38
|311.764.997
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,03
|93.250.554
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,50
|286.549.861
|% 3,86
|
|YKBNK
|1,89
|140.779.957
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,06
|71.283.649
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3589
|8,4008
|% 0,47
|
|Frank
|6,9546
|6,9965
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,47
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,00
|
|B. Petrol
|32,07
|32,07
|0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 681, 61 artarak (% 0.62 ) 110, 552
-
15:54XU100
Endeks 92, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 186.00 milyon TL de
-
15:54IPEKE
Yüzde 4.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 225, 497 adet işlem
-
15:53OZGYO
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 754, 676 adet işlem
-
15:50BURVA
Yüzde 4.52 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 177 adet işlem