***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri342 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,14 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.138,5 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.089,62 % 0,01Fon Yönetim Ücreti112.697,69 % 0,41Hisse Senedi Komisyonu227,91 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.198,09 % 0,01TOPLAM GİDERLER121.072,05 % 0,43DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.520.795,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836471BIST