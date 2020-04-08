***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 15:33
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
342 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,14 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.138,5 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.089,62 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
112.697,69 % 0,41
Hisse Senedi Komisyonu
227,91 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.198,09 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
121.072,05 % 0,43
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.520.795,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836471
BIST
17:2792.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 593,72
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:276,7746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:277,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:27358,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,33
|Açılış
|: 358,92
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.168.185
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.459.989
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.507.660
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,30
|940.285.841
|% 5,01
|
|ASELS
|24,72
|768.211.389
|% 1,31
|
|THYAO
|9,54
|751.802.419
|% 0,10
|
|SASA
|9,04
|610.843.418
|% 1,12
|
|GARAN
|7,84
|604.051.517
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,37
|356.704.843
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,04
|344.828.748
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|105.574.842
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|325.939.499
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|174.753.410
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3761
|8,4181
|% 0,67
|
|Frank
|6,9644
|7,0064
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7986
|1,8077
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|0,96
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|32,14
|32,14
|0,27
|
Seans Raporu
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-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 531, 08 artarak (% 0.48 ) 110, 401
-
17:39XU100
Endeks 92, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 9, 026.00 milyon TL de
-
17:39CMBTN
Yüzde 5.21 oranında artışla 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 758 adet işlem
-
17:36RAYSG
Yüzde 9.51 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 168, 293 adet işlem
-
17:34XU100
Endeks 92, 847 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 928.00 milyon TL de