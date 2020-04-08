***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 15:33
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
342 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,14 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.138,5 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.418,75 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
167.067,13 % 0,59
Hisse Senedi Komisyonu
42.297,36 % 0,15
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.463,82 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
218.105,8 % 0,77
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.244.644,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836472
BIST
17:2492.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 488,25
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:246,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:247,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:24359,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,50
|Açılış
|: 359,08
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.291.853
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|24.196.347
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.505.379
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,30
|934.507.548
|% 5,01
|
|ASELS
|24,72
|766.977.002
|% 1,31
|
|THYAO
|9,54
|747.153.236
|% 0,10
|
|SASA
|9,06
|609.715.451
|% 1,34
|
|GARAN
|7,85
|597.486.866
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,36
|354.950.619
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,03
|336.020.335
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,03
|103.818.680
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,47
|324.998.753
|% 2,97
|
|YKBNK
|1,89
|172.691.250
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3738
|8,4158
|% 0,64
|
|Frank
|6,9656
|7,0076
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7992
|1,8083
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.647
|-1,45
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,24
|32,24
|0,37
|
Seans Raporu
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17:36RAYSG
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