***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri756,96 % 0,00069261Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,14 % 0,00010078Bağımsız Denetim Ücreti2.546,68 % 0,00233019Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.659,61 % 0,02073331Fon Yönetim Ücreti596.728,21 % 0,54600029Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar656,95 % 0,0006011Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.050,8 % 0,01834628TOPLAM GİDERLER643.509,35 % 0,58880456DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ109.290.822,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857998BIST