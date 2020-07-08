***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.133,16 % 0,00522662Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,14 % 0,00050801Bağımsız Denetim Ücreti4.738,88 % 0,02185774Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.086,88 % 0,06958713Fon Yönetim Ücreti75.681,66 % 0,34907614Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar536,97 % 0,00247674Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.878,97 % 0,18855127TOPLAM GİDERLER138.166,66 % 0,63728365DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.680.559,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858008BIST