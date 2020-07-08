***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri756,96 % 0,00203251Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,14 % 0,00029574Bağımsız Denetim Ücreti2.844,28 % 0,00763717Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.619,27 % 0,0150883Fon Yönetim Ücreti440.579,97 % 1,18300081Hisse Senedi Komisyonu70.708,46 % 0,18985921Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar536,2 % 0,00143975Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.538,27 % 0,0282963TOPLAM GİDERLER531.693,55 % 1,42764979DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.242.575,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858017BIST