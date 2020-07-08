***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri756,96 % 0,00274609Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,14 % 0,00039957Bağımsız Denetim Ücreti2.844,28 % 0,01031846Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.756,65 % 0,01725615Fon Yönetim Ücreti225.757,15 % 0,8190004Hisse Senedi Komisyonu248,35 % 0,00090096Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar536,2 % 0,00194522Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.801,84 % 0,02467567TOPLAM GİDERLER241.811,57 % 0,87724252DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.564.962,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858021BIST