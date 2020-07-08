***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri210,34 % 0,01050102Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti467,22 % 0,02332549Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11,39 % 0,00056863Fon Yönetim Ücreti1.042,8 % 0,05206075Hisse Senedi Komisyonu436,64 % 0,02179882Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler412,56 % 0,02059665TOPLAM GİDERLER2.580,95 % 0,12885136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.003.044,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858024BIST