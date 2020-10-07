***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 11:09
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.176,48 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,14 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.986,96 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.601,35 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
343.740,64 % 1,23
Hisse Senedi Komisyonu
446,63 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
536,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.596,99 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
368.195,39 % 1,31
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.878.385,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878966
BIST
12:491.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
12:497,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0571
|Açılış
|: 7,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
12:499,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0871
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
12:49476,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,65
|Açılış
|: 476,46
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler12:49
|VKING
|6,71
|3.864.587
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|246.743
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.798.534
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.775.151
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.705.527
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|1.118.321
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|157.866
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|194.473
|% -9,95
|
|METUR
|10,00
|8.392.501
|% -9,91
|
|GARAN
|7,03
|998.894.015
|% -1,13
|
|ODAS
|3,44
|958.218.591
|% 5,20
|
|ASELS
|18,59
|472.216.194
|% 0,27
|
|SISE
|6,86
|357.076.591
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,44
|326.208.557
|% -0,86
|
|ODAS
|3,44
|958.218.591
|% 5,20
|
|GARAN
|7,03
|998.894.015
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,92
|228.541.871
|% 4,35
|
|ZOREN
|2,72
|323.249.386
|% 2,26
|
|YGYO
|1,08
|112.198.776
|% 8,00
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8515
|7,8549
|% 0,73
|
|Euro
|9,2348
|9,2392
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0727
|10,1233
|% 0,66
|
|Frank
|8,5112
|8,5625
|% 0,61
|
|Riyal
|2,0841
|2,0946
|% 0,58
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|12,15
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,60
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|-17,00
|
|Tam
|3.131
|3.209
|-17,01
|
|Yarım
|1.513
|1.552
|-8,23
|
|Çeyrek
|759
|776
|-4,12
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,17
|
|B. Petrol
|41,78
|41,78
|-0,87
|