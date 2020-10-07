***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 12:13
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
941,64 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.185,51 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.092,2 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
39.260,5 % 0,42
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
209,3 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.537,87 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
47.227,02 % 0,51
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.281.437,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879014
BIST
13:311.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:317,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0605
|Açılış
|: 7,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:319,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:31477,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 6,91
|Açılış
|: 477,73
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:29
|VKING
|6,71
|3.908.517
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.908.118
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.015
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.731.813
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.020.264.182
|% -1,13
|
|ODAS
|3,41
|1.012.872.266
|% 4,28
|
|ASELS
|18,60
|498.356.634
|% 0,32
|
|SISE
|6,85
|369.677.831
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|349.571.304
|% 2,26
|
|ODAS
|3,41
|1.012.872.266
|% 4,28
|
|GARAN
|7,03
|1.020.264.182
|% -1,13
|
|ZOREN
|2,72
|349.571.304
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|240.137.689
|% 3,80
|
|YGYO
|1,09
|118.953.747
|% 9,00
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8507
|7,8575
|% 0,77
|
|Euro
|9,2265
|9,2374
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,0853
|10,1359
|% 0,79
|
|Frank
|8,5331
|8,5845
|% 0,87
|
|Riyal
|2,0903
|2,1008
|% 0,88
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|11,08
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,07
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.138
|3.216
|-9,93
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,80
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|-0,80
|