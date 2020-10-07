***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri738,72 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,14 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.244,2 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.106,32 % 0,03Fon Yönetim Ücreti963.848,83 % 0,36Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar536,2 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler273.998,18 % 0,1TOPLAM GİDERLER1.328.582,59 % 0,49DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ270.591.988,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879129BIST