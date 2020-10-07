***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 15:54
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
738,72 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,14 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.244,2 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.106,32 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
963.848,83 % 0,36
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
536,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
273.998,18 % 0,1
TOPLAM GİDERLER
1.328.582,59 % 0,49
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
270.591.988,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879129
BIST
15:501.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
15:507,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0738
|Açılış
|: 7,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
15:509,2686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1165
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
15:50478,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 7,93
|Açılış
|: 478,75
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:48
|YGYO
|1,10
|179.869.066
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.330.116
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.324.664
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.799.056
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.339.034.054
|% -1,55
|
|ODAS
|3,39
|1.186.084.742
|% 3,67
|
|ASELS
|18,56
|789.956.426
|% 0,11
|
|SISE
|6,83
|597.782.508
|% -0,29
|
|PETKM
|4,37
|530.280.912
|% 1,63
|
|ODAS
|3,39
|1.186.084.742
|% 3,67
|
|GARAN
|7,00
|1.339.034.054
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|179.869.066
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|454.659.117
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|302.992.040
|% 3,80
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8647
|7,8729
|% 0,96
|
|Euro
|9,2624
|9,2718
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,1249
|10,1757
|% 1,18
|
|Frank
|8,5574
|8,6089
|% 1,16
|
|Riyal
|2,0928
|2,1033
|% 1,00
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|11,55
|
|Altın Gr.
|478
|479
|7,75
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.214
|2,00
|
|Tam
|3.152
|3.230
|4,36
|
|Yarım
|1.523
|1.562
|2,11
|
|Çeyrek
|764
|781
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
15:58OSMEN
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 26.34 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 933 adet işlem
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15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PETKM, ARCLK
-
15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 08 kaybederek (% -0.20 ) 1, 052
-
15:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, VANGD, LUKSK, OLMIP, EGCYO, FORMT, EMNIS, NUGYO, DYOBY, KLGYO
-
15:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MRSHL, MERIT, BMELK, ROYAL, KSTUR, TACTR, TKURU, SANFM