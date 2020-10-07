***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 16:14
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
228,29 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
390,69 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
567,48 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
8.060,23 % 0,08
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
2.043,08 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
530,64 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
11.820,41 % 0,12
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.805.630,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879179
BIST
16:001.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:007,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0724
|Açılış
|: 7,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:009,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1183
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:00478,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,30
|Açılış
|: 478,11
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:58
|VKING
|6,71
|4.325.973
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|180.669.845
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.335.872
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.838.179
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.353.512.957
|% -1,55
|
|ODAS
|3,36
|1.191.741.041
|% 2,75
|
|ASELS
|18,58
|802.632.939
|% 0,22
|
|SISE
|6,81
|620.069.709
|% -0,58
|
|PETKM
|4,37
|554.660.705
|% 1,63
|
|ODAS
|3,36
|1.191.741.041
|% 2,75
|
|GARAN
|7,00
|1.353.512.957
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|180.669.845
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|454.990.886
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,93
|306.430.139
|% 4,89
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8651
|7,8697
|% 0,92
|
|Euro
|9,2614
|9,2674
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,1160
|10,1668
|% 1,09
|
|Frank
|8,5547
|8,6062
|% 1,13
|
|Riyal
|2,0915
|2,1020
|% 0,94
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,75
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,40
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.151
|3.229
|3,73
|
|Yarım
|1.523
|1.562
|1,81
|
|Çeyrek
|764
|781
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,60
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 24 kaybederek (% -0.31 ) 1, 051
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, UZERB, TSGYO, PRKAB, COSMO, BALAT, VANGD, YYAPI, AVHOL, EGCYO
-
16:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, KSTUR, MRSHL, ROYAL, TKURU, TACTR, MERIT, BMELK
-
16:11
OSTIM, TKNSA, KATMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:11
KSTUR, MRSHL, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında