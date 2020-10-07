***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 16:14
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.143,26 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.614,9 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
115.876,17 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
3.564.123,4 % 0,66
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.939,07 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
343,69 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
10.911,56 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78.439,64 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
3.782.391,69 % 0,69
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
544.090.041,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879180
BIST
16:031.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:037,8704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:039,2721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1200
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:03478,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,40
|Açılış
|: 478,21
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:03
|YGYO
|1,10
|180.777.457
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.347.663
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.332.683
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.838.179
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|6,99
|1.357.192.052
|% -1,69
|
|ODAS
|3,37
|1.192.912.824
|% 3,06
|
|ASELS
|18,57
|805.370.371
|% 0,16
|
|SISE
|6,81
|621.725.191
|% -0,58
|
|PETKM
|4,36
|560.625.809
|% 1,40
|
|ODAS
|3,37
|1.192.912.824
|% 3,06
|
|GARAN
|6,99
|1.357.192.052
|% -1,69
|
|YGYO
|1,10
|180.777.457
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|455.206.929
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,93
|306.928.067
|% 4,89
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8652
|7,8704
|% 0,93
|
|Euro
|9,2652
|9,2721
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,1157
|10,1664
|% 1,09
|
|Frank
|8,5541
|8,6057
|% 1,12
|
|Riyal
|2,0916
|2,1021
|% 0,94
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,94
|
|Altın Gr.
|479
|479
|7,84
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|0,00
|
|Tam
|3.153
|3.231
|5,50
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|2,66
|
|Çeyrek
|764
|782
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,24
|
|B. Petrol
|42,10
|42,10
|-0,55
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:16XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 12, 687.00 milyon TL de
-
16:16IZTAR
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 608, 510 adet işlem
-
16:13CMBTN
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 135.10 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 722 adet işlem
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 24 kaybederek (% -0.31 ) 1, 051
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, UZERB, TSGYO, PRKAB, COSMO, BALAT, VANGD, YYAPI, AVHOL, EGCYO