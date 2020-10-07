***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.176,48 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,14 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.986,96 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.065,82 % 0,02Fon Yönetim Ücreti1.080.472,23 % 1,78Hisse Senedi Komisyonu137.157,06 % 0,23Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar536,2 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.425,85 % 0,03TOPLAM GİDERLER1.256.930,74 % 2,07DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.666.565,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879181BIST