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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2020 16:15
GÜNCEL HABERLER



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri    

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.155,48 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,14 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.179,07 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.758,96 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
75.682,05 % 0,47
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
536,97 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.878,97 % 0,25
TOPLAM GİDERLER
143.301,64 % 0,88
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.169.706,54



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879185


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 1,10 184.544.735 % 10,00  
PRZMA 5,50 52.915.539 % 10,00  
DAGHL 9,24 8.458.811 % 10,00  
VKING 6,71 4.349.263 % 10,00  
BALAT 14,85 2.367.239 % 10,00  
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16:58 Alış Satış %  
Dolar 7,8639 7,8699 % 0,92  
Euro 9,2502 9,2602 % 1,18  
Sterlin 10,0873 10,1379 % 0,81  
Frank 8,5366 8,5880 % 0,91  
Riyal 2,0872 2,0977 % 0,73  
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16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 9,58  
Altın Gr. 477 477 6,08  
Cumhuriyet 3.167 3.215 3,00  
Tam 3.144 3.222 -3,67  
Yarım 1.520 1.559 -1,77  
Çeyrek 762 779 -0,89  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 0,68  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,21  
B. Petrol 41,97 41,97 -0,68  
Seans Raporu 16:58
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