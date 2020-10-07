***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 16:15
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.155,48 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,14 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.179,07 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.758,96 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
75.682,05 % 0,47
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
536,97 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.878,97 % 0,25
TOPLAM GİDERLER
143.301,64 % 0,88
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.169.706,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879185
BIST
17:001.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
17:007,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0711
|Açılış
|: 7,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
17:009,2636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1115
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
17:00475,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,95
|Açılış
|: 475,77
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:58
|YGYO
|1,10
|184.544.735
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.915.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.458.811
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.349.263
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.631
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.440.421.799
|% -1,27
|
|ODAS
|3,40
|1.240.710.161
|% 3,98
|
|SISE
|6,77
|873.793.233
|% -1,17
|
|ASELS
|18,60
|849.742.582
|% 0,32
|
|PETKM
|4,37
|644.466.252
|% 1,63
|
|ODAS
|3,40
|1.240.710.161
|% 3,98
|
|ZOREN
|2,75
|560.734.515
|% 3,38
|
|GARAN
|7,02
|1.440.421.799
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|184.544.735
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,92
|324.149.617
|% 4,35
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8639
|7,8699
|% 0,92
|
|Euro
|9,2502
|9,2602
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,0873
|10,1379
|% 0,81
|
|Frank
|8,5366
|8,5880
|% 0,91
|
|Riyal
|2,0872
|2,0977
|% 0,73
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,58
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|
Seans Raporu
16:58
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17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, KCHOL
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 31 kaybederek (% -0.03 ) 1, 054
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, FORMT, IEYHO, AVOD, BALAT, OLMIP, BASCM, DENCM, BEYAZ, DAGHL
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17:11
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17:11
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