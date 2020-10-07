***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 16:14
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.698,9 % 0,04
Sigorta G
16:121.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:127,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0705
|Açılış
|: 7,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:129,2703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1182
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:12477,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 7,09
|Açılış
|: 477,83
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:10
|DAGHL
|9,24
|8.401.199
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.336.038
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.137.333
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.839.402
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.371.971.032
|% -1,55
|
|ODAS
|3,37
|1.198.362.124
|% 3,06
|
|ASELS
|18,58
|811.002.269
|% 0,22
|
|SISE
|6,79
|665.567.276
|% -0,88
|
|PETKM
|4,36
|583.510.148
|% 1,40
|
|ODAS
|3,37
|1.198.362.124
|% 3,06
|
|GARAN
|7,00
|1.371.971.032
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|184.137.333
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|456.213.010
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,93
|308.574.461
|% 4,89
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8634
|7,8699
|% 0,92
|
|Euro
|9,2615
|9,2685
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,1115
|10,1622
|% 1,05
|
|Frank
|8,5510
|8,6025
|% 1,08
|
|Riyal
|2,0913
|2,1018
|% 0,93
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,28
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.150
|3.228
|2,38
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|1,15
|
|Çeyrek
|764
|781
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,49
|