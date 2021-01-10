***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.155,48 % 0,01076263Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,14 % 0,00102589Bağımsız Denetim Ücreti4.085,64 % 0,03805538Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.803,03 % 0,24965476Fon Yönetim Ücreti75.682,05 % 0,70493464Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar595,77 % 0,00554925Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.889,24 % 0,38085969TOPLAM GİDERLER149.321,35 % 1,39084225DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.736.037,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899204BIST