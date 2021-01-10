***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri738,72 % 0,00038745Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,14 % 0,00005777Bağımsız Denetim Ücreti4.244,2 % 0,00222604Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri86.666,19 % 0,04545562Fon Yönetim Ücreti963.849 % 0,50552996Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar686,7 % 0,00036017Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler288.432,6 % 0,15128025TOPLAM GİDERLER1.344.727,55 % 0,70529727DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ190.661.102,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899205BIST