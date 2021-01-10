***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.596 % 0,00130132Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri244,94 % 0,00019972Bağımsız Denetim Ücreti5.463,08 % 0,0044544Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.677,06 % 0,03642806Fon Yönetim Ücreti1.357.677,11 % 1,1070009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar925,05 % 0,00075425Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.313,18 % 0,03042382TOPLAM GİDERLER1.447.896,42 % 1,18056247DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.644.625,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899207BIST