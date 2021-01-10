***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,85 % 0,00649392Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri380,13 % 0,0007746Bağımsız Denetim Ücreti7.080,45 % 0,01442801Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.846,37 % 0,02821509Fon Yönetim Ücreti295.821,1 % 0,60280188Hisse Senedi Komisyonu830,78 % 0,0016929Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu368,55 % 0,000751Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar55.901,98 % 0,11391283Türev Araçlar Komisyonu37.619,02 % 0,0766572Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.103,85 % 0,06134335TOPLAM GİDERLER445.139,08 % 0,90707078DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.074.348,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899208BIST