***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,46 % 0,06290119Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri380,13 % 0,00750147Bağımsız Denetim Ücreti7.080,18 % 0,13971996Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.374,5 % 0,02712432Fon Yönetim Ücreti27.304,36 % 0,53882302Hisse Senedi Komisyonu3.746,72 % 0,07393761Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu98,7 % 0,00194774Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar294,54 % 0,00581244Türev Araçlar Komisyonu4.214,14 % 0,08316165Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.517,41 % 0,0299445TOPLAM GİDERLER49.198,14 % 0,9708739DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.067.407,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899209BIST