***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,00957945Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri380,13 % 0,0022859Bağımsız Denetim Ücreti7.080,75 % 0,04257985Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.057,79 % 0,03041485Fon Yönetim Ücreti117.736,01 % 0,70800148Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar22.451,86 % 0,13501349Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.183,72 % 0,02515866TOPLAM GİDERLER158.483,26 % 0,95303368DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.629.345,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899210BIST