***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,54 % 0,00053845Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri380,13 % 0,00006423Bağımsız Denetim Ücreti7.080,5 % 0,00119644Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri201.500 % 0,03404878Fon Yönetim Ücreti5.797.862,19 % 0,97970277Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.327,99 % 0,00106928Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar611,79 % 0,00010338Türev Araçlar Komisyonu10.911,56 % 0,0018438Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler97.568,34 % 0,01648676TOPLAM GİDERLER6.125.429,04 % 1,03505389DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ591.798.080,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899211BIST