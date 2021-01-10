***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.596 % 0,00210569Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri244,94 % 0,00032316Bağımsız Denetim Ücreti7.129,64 % 0,00940653Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.070,49 % 0,03043818Fon Yönetim Ücreti1.817.934,73 % 2,39850223Hisse Senedi Komisyonu235.332,63 % 0,31048741Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar804,3 % 0,00106116Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.856,66 % 0,03411413TOPLAM GİDERLER2.111.969,39 % 2,78643848DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.794.581,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899212BIST